2022/05/23 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقدم مدعي عام واشنطن كارل راسين على مقاضاة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لفيس بوك بسبب مزاعم بأنه شارك بشكل مباشر في صنع القرار الذى أدى إلى ‏خرق بيانات كامبريدج أناليتيكا.‏ ووفقا لوكالة بلومبرج، تأتي الدعوى ضمن قضية راسين المستمرة ضد فيس بوك وهي لآن تحت اسم ‏الشركة الأم ‏Meta‏، المرفوعة […]

ظهرت المقالة واشنطن تقاضي زوكربيرج بسبب “كامبريدج أناليتيكا”..



بلومبرج تكشف التفاصيل أولاً على ايرث نيوز.

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