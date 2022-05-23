الموانئ: استمرار عمليات إرساء الناقلات النفطية رغم سوء الأحوال الجوية

2022/05/23 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت شركة الموانئ النفطية، اليوم الإثنين، عن استمرار عمليات إرساء الناقلات رغم سوء الأحوال الجوية.وقال إعلام الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمليات إرساء الناقلات النفطية استمرت بأمان وسلامة رغم سوء الأحوال الجوية، بجهود كوادر الموانئ النفطية وخبراتها الكبيرة".وأضافت، أن "ذلك جاء بهدف المحافظة على استمرار عمليات تصدير النفط الخام لدعم الاقتصاد العراقي".وتعرض العراق اليوم لعاصفة ترابية ضربت جميع محافظاته وتوقعت هيئة الأنواء الجوية بدء زوالها اعتباراً من مساء اليوم.

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