ما هي انجازات جوارديولا في انكلترا؟

2022/05/23 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

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اصبح جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أول مدرب يتوج بأربعة ألقاب في البريميرليغ في أول ستة مواسم له كمدرب في انجلترا.

هذا بالاضافة الى فوزه بثلاثة ألقاب في الليغا، ومثلها في البوندسليغا.

كما حصل على أعلى مجموع نقاط في أول ستة مواسم في انجلترا فهو أول مدرب يصل إلى مجموع 32 لقب في 13 موسم فقط في عالم التدريب.

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