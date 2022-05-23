البطالة ستكبر.. تصريح متشائم لتأخير إقرار موازنة 2022: فقراء العراق بخطر كبير

2022/05/23 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي ملاذ الأمين، اليوم الاثنين، من خطورة إقرار قانون موازنة سنة 2022 خلال المرحلة المقبلة.

وقال الأمين، لـ(بغداد اليوم)، ان "عدم اقرار الموازنة للعام الحالي (2022) سيتسبب بعدم تنفيذ اي مشاريع استثمارية لعدم وجود التخصيص المالي ما ينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة، ولهذا يجب إيجاد حلول سريعة لحسم ملف الموازنة، ومنها الإسراع بتشكيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة".

وبين ان "عدم إقرار موازنة سنة 2022، سوف يكون سبب بزيادة مساحات البطالة وتأخر في نمو القطاعات الاقتصادية في حقلي الزراعة والصناعة وتتبعها القطاعات الاخرى كالتجارة والنقل وغيرها، ما يتطلب من القيادات السياسية الاسراع في تشكيل الحكومة لتلافي التأخير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي تخدم الاجيال المقبلة".

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