البرتغالي كارفاليو ينتقل رسميا إلى ليفربول مقابل (5) ملايين باوند!

2022/05/23 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن نادي ليفربول الانكليزي التعاقد مع لاعب شاب (موهوب)، دون أن يتنافس مع أحد عليه!.

وساهم اللاعب بصعود فريقه فولهام إلى البريميرليغ، حيث سجل (10) أهداف وصنع (8)،، خلال (36) مباراة خاضها الموسم الحالي.

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