2022/05/23 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت عاصمة المنطقة خيرسون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية بعد إطلاق موسكو غزو العسكري لأوكرانيا في 24 فبراير.

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