الموانئ النفطية: بجهود ملاكاتنا.. إرساء الناقلات النفطية استمر برغم سوء الأحوال الجوية

2022/05/23 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت شركة الموانئ النفطية، اليوم الإثنين، إستمرار عمليات إرساء الناقلات برغم سوء الأحوال الجوية.

وقال إعلام الشركة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “عمليات إرساء الناقلات النفطية استمرت بأمان وسلامة برغم سوء الأحوال الجوية، بجهود ملاكات الموانئ النفطية وخبراتها الكبيرة”.

وأضاف، أن “ذلك جاء بهدف المحافظة على استمرار عمليات تصدير النفط الخام لدعم الاقتصاد العراقي”.

وتعرّض العراق اليوم لعاصفة ترابية ضربت جميع محافظاته، وتوقعت هيئة الأنواء الجوية بدء زوالها اعتباراً من مساء اليوم.

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