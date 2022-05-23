2022/05/23 | 19:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9sWahrIhjC0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف تكون عدوى مرض جدري القرود وكيف الوقاية منه وهل يوجد علاج له) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف تكون عدوى مرض جدري القرود وكيف الوقاية منه وهل يوجد علاج له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).