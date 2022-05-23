2022/05/23 | 19:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر التنظيم باتوا محاصرين في أقل مساحة ممكنة لهم في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختصون يؤكدون ضعف قدرات داعش العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختصون يؤكدون ضعف قدرات داعش العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).