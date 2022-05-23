2022/05/23 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه الاتحاد العراقي بكرة القدم، تهماً باستخدام قمصان “غير أصلية” للمنتخبات الوطنية.وقال مصدر في شركة “أمبرو” للتجهيزات الرياضية لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة امبرو العراق ممتعضة من سياسة عمل اتحاد كرة القدم وخيارها المقبل سيكون القانون.وبين أن “اتحاد الكرة يجهز المنتخبات الوطنية بملابس غير اصلية عليها علامة امبرو ، بعد انتهاء العقد […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة في مرمى القضاء..



المنتخبات ترتدي قمصان “غير أصلية” أولاً على ايرث نيوز.

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