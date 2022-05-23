بينهم بجرائم جنائية.. 25 مطلوبا في قبضة شرطة ميسان

2022/05/23 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / ألقت شرطة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على 25 مطلوبا للقضاء بينهم بجرائم جنائية في قضاء الميمونة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مراكز قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع فوج طوارئ ميسان الخامس ، نفذت خلال الأسبوع الماضي ، سلسلة عمليات تحرٍ وملاحقة لعدد من المطلوبين في عموم مناطق القضاء، […]

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25 مطلوبا في قبضة شرطة ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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