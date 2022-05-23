"لم يسبق أن خجلت بهذا القدر".. دبلوماسي روسي يستقيل احتجاجا

2022/05/23 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال دبلوماسي روسي في جنيف من منصبه، احتجاجا على الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا، وقال لزملاء له "لم يسبق أن خجلت ببلادي بهذا القدر".

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