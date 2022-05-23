البيت الأبيض يبحث اللجوء لاحتياطات السولار لكبح الأسعار المرتفعة

2022/05/23 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من احتياطات السولار، وذلك بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في الإمدادات وكبح الأسعار المرتفعة.وقال مسؤول في البيت الأبيض: “لقد أسسنا خيار الاحتياطات لنسبق المشكلات بخطوة ولن نتردد في استخدامه وكذلك السبل الأخرى المتاحة”.ويبحث البيت الأبيض اللجوء إلى […]

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