2022/05/23 | 19:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oivor-4vNMo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | عاصفة إقليمية تحمل الأطنان من الغبار تضرب العراق و 8 دول) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | عاصفة إقليمية تحمل الأطنان من الغبار تضرب العراق و 8 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).