2022/05/23 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QmuHNZvkMZU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وحش أصفر يهاجم العراق بشراسة ونفير عام بين المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وحش أصفر يهاجم العراق بشراسة ونفير عام بين المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).