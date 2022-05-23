القبض على متسللين عبر الحدود بين العراق وايران

2022/05/23 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متسللين عبر الشريط الحدودي بين العراق وايران.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوات الفوج الاول ضمن اللواء العاشر، تمكنت من خلال كمين محكم من القاء القبض على شخصين حاولا اجتياز الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية في قاطع المسؤولية".

واضافت انه "جرى تسليمهما أصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية".

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