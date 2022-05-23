شرطة ميسان تطيح بإثنين من تجّار المخدرات جنوب المحافظة

2022/05/23 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واخ

بناءً على معلومات أمنية دقيقة، ونتيجة للمتابعة المستمرة والتحرّيات المكثفة للحد من ظاهرة المتاجرة والتعاطي بالمواد المخدرة والعمل بتوجيهات السيد قائد شرطة محافظة ميسان، تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء قلعة صالح، ومفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات، بالإشتراك مع قطعات الجيش العراقي، من إلقاء القبض على إثنين من تجّار المخدرات في ناحية العزير جنوب المحافظة.

وخلال إجراء التفتيش الدقيق للعجلة التي يستقلانها بإتجاه محافظة البصرة، حيث محل سكنهما، عُثر بداخلها على كيس من مادة الكريستال المخدرة.

وقد أحيلا المتهمين الى الجهات ذات العلاقة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة (28) من قانون المخدرات.

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