2022/05/23 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم #جدري_القرود ترند تويتر في العديد من البلدان العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدري القردة.. مخاوف من اغلاق آخر وشيوع لنظرية المؤامرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدري القردة.. مخاوف من اغلاق آخر وشيوع لنظرية المؤامرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).