للمرة الثانية.. مطار أربيل يوقف رحلاته الجوية اليوم

2022/05/23 | 20:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واخ

أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين، إيقاف الرحلات الجوية للمرة الثانية اليوم، بسبب عودة الغبار الكثيف.

وقالت الإدارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “تقرر إيقاف الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، بسبب تصاعد غبار كثيف”.



وأضافت، أن “الرحلات ستستأنف حال تحسن الحالة الجوية”.

يذكر أن مطار أربيل أوقف رحلاته في الساعة 7:48 من صباح اليوم لتستأنف في الساعة 9:35 صباحًا، بسبب تصاعد الغبار الذي أدى الى انخفاض مدى الرؤية.

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