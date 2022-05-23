رأي.. لماذا يرحب ببعض اللاجئين أكثر من غيرهم وما أسباب التعامل المختلف؟

2022/05/23 | 20:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرح مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ياسمين أحمد كيف أن كرم الغرب غير المسبوق تجاه اللاجئين الأوكرانيين قد سلط الضوء على الاختلافات الصارخة في معاملة اللاجئين من نزاعات أخرى.

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