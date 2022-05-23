البيئة تنفذ خطة سريعة لإنقاذ نهر ديالى من وضع بيئي مؤلم

2022/05/23 | 20:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت وزارة البيئة، اليوم الإثنين، تنفيذ خطة سريعة لمعالجة التلوث في نهر ديالى.



وقال مدير البيئة في محافظة ديالى عبد الله هادي الشمري، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) إنه “تم البدء بتفعيل المجرى المائي الطارئ لنقل مياه نهر دجلة عبر جدول أسفل الخالص إلى نهر ديالى بطاقة 3 متر / ثانية من وزارة الموارد المائية أسهم في زوال 50% من معدلات تلوث نهر ديالى وتغير نوعية المياه”.

وأضاف، الشمري أن “ما قامت به وزارة الموارد المائية خطوة طارئة لخفض معدلات تلوث نهر ديالى، إضافة إلى ضمان حصص مائية ولو في الحد الأدنى لإنقاذ بساتين زراعية تمتد لآلاف الدونمات ضمن حوض النهر”.

وتابع أنه “كلما زادت الإطلاقات المائية في نهر ديالى ستعالج نسب التلوث العالية جداً، خاصة أن مياهه تحوّلت بالأشهر الماضية إلى مياه مبازل زراعية غير صالحة للاستخدامات البشرية”.

وأشار الشمري إلى أن “الخطوة الأخيرة لوزارة الموارد المائية انقذت نهر ديالى من وضع بيئي مؤلم للغاية، بسبب تداعيات أزمة الجفاف الحادة.

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