التحليل الطبقي وتحليل التشكيلات الاجتماعية - الفضل شلق

2022/05/23 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق تتعدد الهويات لدى كل شخص منا.



تتراكم الانتماءات في كل مجتمع.



وتتنوّع الصراعات.



أساسها جميعاً هو الصراع الطبقي.



هو الذي يشكّل على المدى الطويل تطوّر المجتمع.



تتراكم فوقه الصراعات القومية والإثنية والعشائرية والطائفية.



تشكّل هذه جميعاً في تراكمها التشكيلة الاجتماعية.



تكون التحليلات الاجتماعية أحادية وناقصة ومنحرفة عندما ينحصر الواحد منها على الطائفية (انقسام المجتمع الى طوائف) أو الزبائنية (التب ......





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