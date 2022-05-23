الأمن يدير انتخابات عمال مصر ويستبعد المعارضين - ممتاز يحيى

2022/05/23 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ممتاز_يحيى ممتاز يحيى و صهيب رأفتفي مطلع الشهر الجاري، بدأت الأوساط العمالية في البحث عن شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية ومعرفة خطوات التسجيل، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة انطلاق الانتخابات لدورة نقابية جديدة في الفترة بين 2022 وحتى 2026.أفصح عدد من القيادات العمالية عن إزاحة الأمن الوطني لهم من المرحلة الثانية بانتخابات النقابات العمالية.



وأصدرت دار الخدمات النقابية ......





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