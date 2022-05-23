السيد الصدر يقترح تخصيص يوم لمناهضة المثلية

2022/05/23 | 20:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، مقترحاً بأن يكون هناك يوم خاص لمناهضة المثلية وفاحشتهم.

وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "لقد حق القول على (المثليين) فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فأدعوهم للتوبة أولا".

ودعا السيد الصدر "جميع من سن قانون المثليين للتراجع فوراً عن ذلك القرار الإجرامي الظالم لسببين:

الأول: درء البلاء والوباء: (جدري القرود)، أو ما تسميه (جدري المثليين) عن البشرية جمعاء.

الثاني: غفران ذنبهم، عسى الله أن يتوب عليهم، وإلا فسيحق عليهم القول فيدمرهم الله تدميراً".

واقترح السيد الصدر "أن يكون هناك يوم خاص لمناهضة المثلية وفاحشتهم المنكرة في الأرض والسماء".

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