2022/05/23 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة بشهداء ومصابي هجوم كركوك

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