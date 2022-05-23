2022/05/23 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وكالة الصحة الأوروبية) إن خطر انتشار مرض جدري القردة بين السكان على نطاق واسع "منخفض للغاية"، لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة.

وأوضحت مديرة وكالة الصحة الأوروبية، أندريا أمون، أن "معظم الحالات الراهنة ترافقت مع أعراض مرض خفيفة، وبالنسبة إلى العامة، فإن احتمال الانتشار منخفضة للغاية".

وأضافت أن احتمال انتشار الفيروس عبر الاتصال الوثيق بين أشخاص ذوي شركاء جنسيين متعددين يعتبر "مرتفعا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الصحة الأوروبية": انتشار مرض جدري القردة مرتفع فقط لدى "مجموعات معينة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الصحة الأوروبية": انتشار مرض جدري القردة مرتفع فقط لدى "مجموعات معينة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).