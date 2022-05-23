2022/05/23 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الفرقة 11 في الجيش العراقي، الاثنين، عن اعتقال أربعة أشخاص بعد مشاجرة شرقي بغداد.

وقالت الفرقة في بيان، إنه "بإشراف مباشر من قبل اللواء الركن معد بداي الدراجي وضمن حملة البرق الساطع لمكافحة المخدرات والمشاجرات والدكات العشائرية في قاطع المسؤولية وتنفيذا لاوامر المراجع للحد من الدكات والمشاجرات العشائرية ابطال الفرقة 11 ف٣ ل مش٤٢ يلقون القبض على طرفي مشاجرة مطلقي العيارات النارية في منطقة الحميدية مع اسلحتهم".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمهم الى مركز شرطة الرافدين".

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