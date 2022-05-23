الصالحي يدعو الى ابعاد كركوك عن الصراعات السياسية

2022/05/23 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس الكتلة النيابية التركمانية ارشد الصالحي، اليوم الاثنين، الى ابعاد كركوك عن الصراعات السياسية.وطالب الصالحي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، البعثة الاممية في العراق بان “لا تكون شاهد زور على حقوق المكون الأصيل في التمثيل الإداري”، محذرا من “اشتعال فتيل الشارع اذا استمر تهميش المكون التركماني”.ودعا الصالحي الى “ابعاد […]

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