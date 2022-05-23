إسرائيل: لا شبهة

2022/05/23 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه، إذا تبين أن أحد جنوده أطلق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، فـ"لا وجود لشبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي"، وفق التحقيق الأولي.

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