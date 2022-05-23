تعرف على تفاصيل تذاكر مباراة الاولمبي ونظيره الإيراني

2022/05/23 | 20:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الشباب والرياضة، طرح بطاقات مباراة منتخبنا الاولمبي مع ايران يوم غد الثلاثاء.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وزارة الشباب تعلن طرح تذاكر دخول مباراة منتخبي العراق وايران الاولمبيين الودية التي تقام على ملعب المدينة الدولي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء”.وتابعت ان “منافذ بيع بطاقات […]

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