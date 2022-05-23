2022/05/23 | 20:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درء البلاء والوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدري المثليين.. الصدر يهاجم المثلية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدري المثليين.. الصدر يهاجم المثلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).