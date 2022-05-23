2022/05/23 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، والمنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، حفلاً موسيقيًا ضخمًا، الأحد 22 مايو/ أيار، بدون مقابل، في "الفوروم دو بيروت"، لأول مرة بعدما تم ترميمه من آثار انفجار المرفأ في 4 أغسطس/ آب 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبة طوجي وأسامة الرحباني أحييا "ليلة أمل" بيروت.. ومفاجأة من إليسا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبة طوجي وأسامة الرحباني أحييا "ليلة أمل" بيروت.. ومفاجأة من إليسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).