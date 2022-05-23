الأولمبي يكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الإيراني

2022/05/23 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكمل منتخبنا الأولمبي، تحضيراته لمباراةِ نظيره الإيراني التي تقامُ غداً الثلاثاء في ملعبِ المدينة الدولي.وتأتي المواجهة ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة آسيا، المقرر انطلاقها في أوزباكستان مطلع الشهر المقبل.وسيرتدي منتخبنا اللون الأخضر الكامل.أما المنتخبُ الإيراني فسيرتدي اللونَ الابيض الكامل.وستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعةِ السابعة والنصف مساء.

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