الحشد الشعبي يتصدى لتعرض إرهابي جنوب الموصل

2022/05/23 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن التصدي لتعرض إرهابي جنوب الموصل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مجموعة من فلول داعش الإرهابي قامت مساء اليوم، بالتعرض على قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي بقضاء الحضر جنوب الموصل".

واضافت ان "القوة تصدت للتعرض واجبرت عناصر داعش على الفرار".

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