حزب كردي يعلق على تكرار حالات وفاة المتقاعدين في السليمانية

2022/05/23 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

أكد عضو حراك الجيل الجديد صلاح داود، اليوم الاثنين، أن تكرار حالات وفاة المتقاعدين أثناء استلام رواتبهم يشير لحالة الفساد الكبرى في الإقليم.

وقال داود في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "من المعيب تكرار حالات وفاة المتقاعدين أثناء استلام رواتبهم في السليمانية، وهذا الأمر يمكن أن تنهيه الحكومة من خلال تطبيق النظام الإلكتروني في توزيع الرواتب كما معمول به في العراق".

وأضاف أنه "بسبب الفساد المالي ووجود أسماء فضائية تمتنع حكومة الإقليم من توزيع الرواتب بشكل إلكتروني عن طريق الماستر كارد".

وتوفي اليوم خامس متقاعد أثناء استلام الرواتب في السليمانية، وذلك في فترة أقل من شهرين.

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