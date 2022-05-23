استشهاد وإصابة 3 مقاتلين بالحشد بصد تعرض داعشي جنوب الموصل

2022/05/23 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تصدى اللواء 44 في قيادة عمليات نينوى للحــشد الشــعبي، اليوم الاثنين، لتعرض داعشي في قضاء الحضر جنوب الموصل.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، انه "كحصيلة اولية شهيد وجريحين".

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