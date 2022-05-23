كيسنجر يحذر واشنطن من مواجهة بكيين

2022/05/23 | 21:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر السلطات الأمريكية من اي مواجهة مع الصين بشأن تايوان.وقال كيسنجر في مداخلة عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “يجب تجنب المواجهة المباشرة حول تايوان.لا يمكن أن تكون تايوان في قلب المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.يجب أن تكون مبادئ العلاقات في صميمها”.[…]

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