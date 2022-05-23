قوة من الحشد الشعبي تتصدّى لتعرض إرهابي لداعش وتجبره على الفرار

2022/05/23 | 21:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، التصدي لتعرّض إرهابي جنوبي الموصل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “مجموعة من فلول داعش الإرهابي قامت، مساء اليوم، بالتعرض على قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي بقضاء الحضر جنوب الموصل”.

واضافت أن “القوة تصدّت للتعرض وأجبرت عناصر داعش على الفرار”.

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