تحالف الثبات الوطني يطرح عدة معالجات حول المخاوف من حصول ازمة غذاء

2022/05/23 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرح تحالف الثبات الوطني، اليوم الاثنين، عدة معالجات حول المخاوف من حصول ازمة غذاء، فيما اكد انه لا يمكن المضي بتشريع مقترح القانون المقدم من قبل اللجنة المالية.وقال التحالف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “احترام الدستور يمثل المرتكز الاساسي الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي وقد قدم العراقيون التضحيات الجسام من […]

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