ألف حالة اختناق في العراق.. عاصفة جديدة تمتد إلى الكويت والسعودية

2022/05/23 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية خلال أسبوع والثامنة منذ أبريل، عم الغبار والأتربة، الاثنين، سماء العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى في البلاد وصولاً إلى أربيل، ودول مجاورة، ما تسبب بأكثر من ألف حالة اختناق، ودفع السلطات إلى إغلاق الإدارات الرسمية وتعليق حركة الملاحة الجوية موقتاً.

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