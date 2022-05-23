الشرطة التي تعتدي على جنازة بطلة شعبية مثل شيرين أبو عاقلة هي عصابة وحوش - جدعون ليفي

2022/05/23 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدعون_ليفي كل اسرائيلي يجب أن يطير نومه كل ليلة.



شرطتنا هي شرطة قمع.



الفلسطينيون يعرفون ذلك منذ زمن.



الآن يجب ايضا على الاسرائيليين أن يعرفوا ذلك.



شرطة اسرائيل فقدت كل كابح.



رجال الشرطة بالزي الأزرق بالزي الاخضر من حرس الحدود تحولوا الى جنود متوحشين بالمعنى العميق والمشحون للكلمة.



ولا توجد أي طريقة اخرى لوصفهم.



في دولة هذه هي شرطتها يجب على كل مواطن أن يقلق، وحتى أن يشعر بالذعر.



هذا لم يعد منذ فترة طويل ......





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