سعيّد يدفع البلاد دفعا نحو الأسوأ - علي الجلولي

2022/05/23 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_الجلولي يبدو أنّ الأوضاع في بلادنا تتجه أكثر فأكثر نحو المجهول وتفتح على كل السيناريوهات دون استبعاد لأيّ منها والتي لا تتطلب ذكاء جهبذيا لتمثلها.



ولا يعود الأمر في تقديرنا إلى حجم الأزمة ونطاق اتساعها وعمقها فحسب، فالحال يتواصل ليس في بلادنا التي حملت ثورة الشعب إلى دفة الحكم أعدائه ومجهضي تطلعاته وآماله من حركة النهضة وحلفائها من مختلف الفرق الليبرالية.



خصوصية الوضع في تونس اليوم تعود في جانبها الأكبر إ ......





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