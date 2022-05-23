مقتل عنصر في الحشد بصد تعرض جنوب الموصل

2022/05/23 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل عنصر في الحشد الشعبي بصد تعرض جنوب الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم التصدي لتعرض من داعش الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

وأضاف المصدر أن "صد التعرض تسبب بمقتل عنصر في الحشد الشعبي".

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