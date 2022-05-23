مقتل فلاحين اثنين بهجوم مسلح في كركوك

2022/05/23 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل فلاحين اثنين بهجوم لتنظيم "داعش" في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش قاموا مساء بقتل فلاحين اثنين بهجوم في ناحية تازة".وأضاف المصدر أن "قوة عسكرية كبيرة وصلت لمعرفة سبب الحادث"، مشيراً الى أنه "باشراف قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي انطلقت عملية امنية ضمن ناحية تازة لملاحقة عناصر داعش قامت بقتل فلاحين اثنين".

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