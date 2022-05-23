واسط تحتفظ بصدارة المحافظات في إنتاج وتسويق الحنطة

2022/05/23 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت مديرية زراعة واسط، اليوم الإثنين، احتفاظ المحافظة بصدارة محافظات البلاد في إنتاج وتسويق الحنطة، بعد تسويقها 342 ألف طن هذا الموسم.

وقال مدير المديرية أركان الشمري لوكالة الأنباء العراقية إن "عملية التسويق مازالت مستمرة في واسط ففي شمال المحافظة مازال الحصاد مستمراً في قضاء الصويرة والحفرية".

وأضاف، الشمري أن "واسط سوقت 315 ألف طن لحد الآن لوزارة التجارة، وكذلك 26 ألف طن لصالح شركات البذور التابعة إلى وزارة الزراعة".

وتابع أن "مجموع ما تم تسويقه بلغ 342 ألف طن لحد الآن من محصول الحنطة"، منوهاً بأن "واسط هي الأولى على العراق في إنتاج وتسويق الحنطة، تليها محافظة صلاح الدين التي سوقت لحد الآن 115 ألف طن ثم محافظة بابل التي سوقت 99 ألف طن لحد الآن"

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