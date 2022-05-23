جدري القردة.. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

2022/05/23 | 21:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويشبه هذا المرض مرض الجدري الذي قُضي عليه في عام 1980.

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