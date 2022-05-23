السعودية.. غرامة مالية ضد مشهورتي سناب شات بسبب فيديو

2022/05/23 | 21:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية غرامة مالية ضد مشهورتي مواقع التواصل الاجتماعي، رهف القحطاني ومروج الرحيلي، بعد نشرهما مقطع فيدوي "تضمن إساءة" إلى دولة المالديف.

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