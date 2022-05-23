نائب عن الكتلة الصدرية يكشف استيلاء إسرائيل على المدار الفضائي للعراق

2022/05/23 | 21:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشف النائب عن الكتلة الصدرية، عمار مجيد، اليوم الاثنين، عن فقدان العراق مداره للأقمار الصناعية التجارية في الفضاء، واستيلاء إسرائيل عليه.

جاء ذلك، في كتاب صادر عن المكتب الإعلامي للنائب عمار مجيد، ومذيّل باسمه وتوقيعه، وجّهه إلى وزير الإعلام والاتصالات، تحت عنوان “استحواذ إسرائيل على المدار الفضائي للعراق”، حصلت وكالة خبر برس (واخ) على نسخة منه وتنشره أدناه.

وأوضح مجيد، أن “إسرائيل استولت على مدار العراق، من خلال إطلاق قمرها الصناعي (آمو سفير) في عام 2012، ما أدى الى فقدان عائدات مالية للدولة العراقية تقدر بأكثر من مليار دولار، إضافة إلى الخطورة الأمنية المترتبة على هذا الموضوع”.

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