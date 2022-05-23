2022/05/23 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أرسلت عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تعزيزات عسكرية إلى قاطع اللواء 44 جنوب الموصل على خلفية هجوم “داعشي”.وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “عمليات نينوى للحشد الشعبي ترسل تعزيزات الى قاطع اللواء 44 جنوب الموصل، وجاء ذلك بناء على توجيهات قائد العمليات خضير المطروحي”.وشنت […]

ظهرت المقالة بعد هجوم “داعشي”..



الحشد الشعبي يرسل تعزيزات عسكرية لجنوب الموصل أولاً على ايرث نيوز.

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