بالفيديو..جورج قرداحي في مستشفى الوارث للاورام السرطانية بكربلاء :المستشفى شبه الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط

2022/05/23 | 22:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الإعلامي ووزير الثقافة اللبناني

السابق جورج قرداحي والوفد المرافق له

مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام، على

خلفية زيارة قام بها يوم امس الاحد الى

مدينة كربلاء المقدسة وزيارة عتباتها

المقدسة

ونقل

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